Peste 3.000 de cinefili sunt aşteptaţi sâmbătă la „Noaptea lungă a filmelor scurte“

Miercuri, 16 Iunie 2010.

Peste 3.000 de cinefili sunt așteptați sâmbătă, în București, Cluj, Timișoara și Iași, la a doua ediție a evenimentului „Noaptea lungă a filmelor scurte”, pentru a viziona, printre altele, producții de top premiate cu Oscar, Ursul de Aur sau BAFTA, potrivit organizatorilor. Programul va include și o selecție cu cele mai populare filme la ediția Anim’Est 2009, precum și scurtmetrajele din secțiunea horror „Umbre”, de la TIFF 2010. În plus, patru dintre cele mai premiate scurtmetraje românești din ultimul an vor fi prezentate publicului chiar de către regizorii Tudor Jurgiu, Adrian Sitaru, Alexandru Mavrodineanu și Paul Negoescu. În București, „Noaptea lungă a filmelor scurte” are loc la Teatrul Național/ Galeriile Artexpo, cu începere de la ora 20.00. Cinefilii clujeni sunt așteptați, de la aceeași oră, la Fabrica de Pensule, cei din Timișoara, la Club Setup, iar cei din Iași, la centrul de conferințe Cuza din Hotel Unirea. „Este o performanță și pentru noi alcătuirea unui astfel de program, exclusiv din filme câștigătoare în ultimul an în marile competiții ale lumii. Iar faptul că publicul de la noi le poate vedea atât de repede, în cadrul unui singur eveniment, concomitent în patru orașe, este cu siguranță o premieră. Ne bucurăm de lărgirea echipei și de faptul că publicul din marile centre urbane își dorește să vadă scurtmetraje”, spune Răzvan Crișan, fondator ShortsUP - festivalul în cadrul căruia are loc anul acesta a doua ediție „Noaptea lungă a filmelor scurte”. Prima ediție a evenimentului „Noaptea lungă a filmelor scurte” a avut loc la 26 iunie 2009 și a adunat, numai în București, 2000 de iubitori de scurtmetraje. ShortsUP este organizat de Asociația Oricum și Feeder.ro, cu sprijinul Vodafone România.