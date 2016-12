Pepe va fi tată de băieţel

Pepe va fi tată de băiețel

Ştire online publicată Vineri, 02 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pepe este în culmea fericirii: iubita lui, Raluca Pastramă, va fi mamă, iar conform unor surse apropiate cuplului, copilul lor va fi un băiețel. Mai mult, cei doi au de gând să se căsătorească înainte de nașterea bebelușului. Băiețelul urmează să se nască la sfârșitul lunii iulie ori la începutul lui august. Mai exact, Raluca este însărcinată în aproape 4 luni, iar ecografia care a dezvăluit sexul copilului a produs o sărbătoare cu mare fast în familia iubitei cântărețului."Pepe e mai fericit ca ni-ciodată, iar Raluca radiază. Au făcut o mare petrecere la care au participat mai mulți amici de-ai lui Pepe, dar și familia Ralucăi, când au aflat că va fi băiețel. Cred că bucuria cea mai mare a lui ar fi ca băiețelul să se nască pe 27 iulie, pentru că aceea e ziua în care a cunoscut-o pe Raluca", ne-au spus sursele noastre. Însă pot exista și răsturnări de situație. Cei doi îndrăgostiți sunt hotărâți să-și oficializeze cât de curând relația. Nași le vor fi Cătălin și Andra Măruță, singurul impediment fiind găsirea unui local de fițe unde să fie făcută petrecerea de nuntă programată, cel mai probabil, în luna iunie.Oana Zăvoranu, geloasă: "Pepe, nu ești fericit, minți!"Oana Zăvoranu nu crede în iubirea dintre Pepe și Raluca Pastramă, viitoarea mamă a copilului său pe care și-l dorește de mult timp. Ea crede că fostul ei soț este forțat să intre într-o căsnicie nefericită pentru că nu are bani să plătească rușinea pe care i-a adus-o familiei prin dezvirginarea Ralucăi."Pepe nu e fericit, minte. Are un copil cu cine nu s-a nimerit. El face parte din trecutul meu și nu vorbesc despre lucruri adiacente. Eu nu mai cred pentru că a apărut un zvon conform căruia atunci când dezvirginezi o fată, o iei de soție. Dacă nu o iei, trebuie să plătești mii de euro care înseamnă răscumpărarea rușinii. Pepe nu are bani să dea, iar fata face parte dintr-un clan care se ghidează după legile astea", a dezvăluit Oana la Antena 1.