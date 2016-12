Pepe va deveni tată pentru a doua oară

Ştire online publicată Joi, 21 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pepe va deveni tată pentru a doua oară, Ralcua fiind înscărinată în patru săptămâni, relatează Libertatea.La o lună de la nuntă, Raluca i-a dat vestea cea mare lui Pepe.Deși bănuia de câteva zile că este însărcinată, Raluca l-a anunțat pe latinolover miercuri, când au primit confirmarea și de la ecograf.“Raluca este însărcinată cam în patru săptămâni. A făcut ecografie și i s-a spus că totul este ok. Da, o să fiu din nou tată. Îmi doresc și un băiat, dar și dacă este fetiță nu mă supăr. Sănătos să fie!”, a mărturisit artistul.“Raluca nu are simptome de graviduță. Nu are grețuri sau pofte. Sarcina este însă abia la început”, a adăugat el.Pepe și Raluca mai au împreună o fetiță, Maria, care a împlinit doi ani pe 15 august.