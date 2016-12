Pepe: "Sunt un bărbat fidel"

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pepe este extrem de îndrăgostit de iubita lui, frumoasa Raluca Pastramă, și spune că s-a săturat să fie cuplat cu diverse domnișoare.„Nu sunt afemeiat, sunt fidel din fire. Raluca este singura mea iubită. M-am săturat ca diverse persoane să spună despre mine că am nu știu câte gagici. Dacă vine o fată să-i dau un autograf sau să mă roage să facem o fotografie împreună, gata, cine vede se și duce cu bârfa că, vai dragă, am făcut și am dres cu ea. Nimic adevărat. Nu sunt acel gen de bărbat”, a declarat Pepe pentru Click!