Pepe, prins într-un nou scandal

Ştire online publicată Miercuri, 25 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pepe abia s-a căsătorit cu Raluca Pastramă și se află deja în mijlocul unui scandal. După ce în cadrul căsniciei cu Oana Zăvoranu, Pepe era prins în mijlocul scandalului dintre Oana și Mărioara, acum cântărețul se află în miezul unui nou diferend în familie. Sora Ralucăi a aruncat bomba atunci când a dezvăluit că socrul mic le-a dăruit 120.000 de euro în pungi de plastic tinerilor căsătoriți.Pepe mărturisește că nu o cunoaște foarte bine pe sora vitregă a Ralucăi, dar dacă s-ar pune problema să i se dea bani ar fi putut să îi primească în conturi, sau prin alte mijloace.„Nu o cunosc foarte bine pe sora Ralucăi. Nu am văzut-o decât o singură dată în casă și apoi la cununie. Părea ok, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Raluca este ok atât timp cât este alături de mine, indiferent ce răutăți se întâmplă. Pe noi nu ne afectează ce se întâmplă, sunt nimicuri. Dacă socrul meu ar fi vrut să-mi dea banii, există carduri, terenuri, apartamente”, a spus Pepe, la CANCAN TV, de la Kanal D.