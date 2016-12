Pepe: „Oana îl făcea gelos pe Tudy cu Mirco Maschio”

Ştire online publicată Vineri, 29 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În ciuda faptului că afaceristul Mirco Maschio s-a apărat în cazul scandalului sexual legat de Oana Zăvoranu declarând că „nu m-am întâlnit niciodată cu femeia asta și nu știu cine e”, Pepe susține că fosta lui soție și italianul se conversau pe vremea când aceasta avea o relație cu amantul Tudy.„Am văzut, la un moment dat, în perioada divorțului, o conversație între Oana și Tudy, iubitul ei de la vremea aceea. Tudy era nervos și supărat că Mirco o suna frecvent și Oana îi răspundea. Îl făcea gelos pe Tudy cu Mirco Maschio!”, a declarat Pepe.Oana Zăvoranu a confirmat idila cu afaceristul italian. Mai mult de atât, i-a declarat război, fiind deranjată de atitudinea lui „lipsită de bărbăție”, cum o numește chiar ea.„Într-adevăr, Pepe știa ceva de Mirco, însă cu mult înainte de povestea cu Tudy. Mirco m-a abordat și mă suna încă de acum un an și jumătate - doi, când încă eram cu Pepe. Să nu vină acum să-mi spună că nu mă cunoaște. În plus, m-a șocat cu o chestie. Mi-a povestit cu lux de amănunte o scenă de acum doi ani, când i-a căzut furculița din mână în momentul în care am intrat în restaurantul în care se afla. Eu nici nu l-am remarcat atunci. Ce fel de om își aduce aminte astfel de detalii? O să vadă el ce înseamnă să minți în halul acesta”, a mărturisit Oana Zăvoranu.