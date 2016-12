Pepe: "Nu aş putea s-o refuz pe Rosse-Marie Florescu"

Pepe: "Nu aș putea s-o refuz pe Rosse-Marie Florescu"

Ştire online publicată Marţi, 08 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vedeta emisiunii "Dansez pentru tine" crede ca o femeie trebuie sa faca primul pas intr-o relatie.Pepe are de unde alege, asa ca nu grabeste. "Rosse Marie Florescu e o fata frumoasa, pe care nu as putea sa o refuz, dar nu cred ca as putea avea o relatie cu ea. Suntem prieteni, ne-am cunoscut mai bine in ultimele sase luni, dar nu a fost nimic mai mult, am ramas amici, nu stiu daca am fi putut avea o relatie de lunga durata. Daca ne-am fi intalnit cand eram copii… poate ar fi fost ceva intre noi, insa acum suntem buni prieteni si nu poate fi mai mult decat atat", spune artistul pentru Showbiz.ro.Pepe le admira pe femeile care preiau initiativa in dragoste. "Daca simte asta, e indicat sa faca primul pas. Eu cred ca o femeie refuza si din principiu, un barbat refuza mai greu. O femeie obtine ce vrea, de aceea cred ca trebuie sa faca primul pas”.