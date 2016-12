Pepe: "Mă simt prost faţă de fetele care sunt văzute cu mine!"

Pepe: "Mă simt prost față de fetele care sunt văzute cu mine!"

Aflat la Constanța pentru a susține un concert într-unul din cluburile de fițe din Mamaia, Pepe a reușit să frângă inimile tinerelor constănțence cu melodiile sale de suflet. Într-una din pauze, acesta a acordat un interviu pentru „Cuget Liber”, în care vorbește despre planurile sale.- Cum te-au primit constănțenii după concert?- Cu multe aplauze și bucurie. Am făcut un spectacol de zile mari, mai ales că îl am alături și pe prietenul meu Liviu Vârciu, care s-a suit pe scenă și a cântat împreună cu mine „Ochii tăi”. Fetele au fost în isterie generală și mă bucur foarte mult că s-au simțit bine, atât pe muzica mea cât și pe cea a lui Liviu.- Să înțelegem că ești foarte bun prieten cu Liviu Vârciu...- Da. De foarte multă vreme. El a venit în Mamaia pentru a ne petrece timpul împreună, nu pentru că ar fi avut treabă, și trebuie să recunosc că mi-a făcut o surpriză plăcută să îl văd cântând lângă mine pe scenă.- De cât timp te cunoști cu Liviu Vârciu și ce „învârtiți” voi doi?- Mi-e greu să răspund la această întrebare, ne știm de ani de zile. Noi ieșim foarte des, dar cel mai bine ne-am înțeles de când am rămas amândoi singuri. De atunci am început să ieșim peste tot, și chiar și acum după cem-am însurat din nou, noi continuăm să ieșim împreună. La cluburi, la petreceri, la masă, etc. - Pe ce principii îți ghidezi tu viața?- Îmi trăiesc viața la maximum, nu mă opresc niciodată și fac întotdeauna ce îmi doresc. Am iubit pe cine am vrut și am rămas cu cine am vrut, dar întotdeauna am fost atent să nu depășesc limita!- Așa ai renunțat la Oana, după principiul „iubesc pe cine vreau“?- Am renunțat la Oana pentru că m-a înșelat, nu pentru că nu o mai iubeam. Ulterior am ajuns să nu o mai iubesc, și mai târziu am cunoscut-o pe Raluca, care este pentru mine o adevărată comoa-ră.- De ce nu e Raluca cu tine aici în seara asta?- E acasă, se odihnește pentru că e însărcinată. Nu o forțez să facă nimic din ce nu are ea chef.- Ați aflat sexul copilului?- Da. Vom avea o fetiță dar eu încă mai sper ca doctorii să se fi înșelat și să iasă un băiețel de acolo de la mami. - Ți-ai dorit foarte mult un băiat?- Dintotdeauna. Cred că orice bărbat își dorește un băiețel, iar o femeie o fetiță. Orice ar fi oricum îl voi iubi ca pe ochii din cap și îi voi fi recunoscător lui Dumnezeu.- Cum ți s-a părut Constanța?- Pe timp de vară este ok, dar nu aș face toate vacanțele mele numai aici. În topul destinațiilor mele preferate sunt Las Vegas, Dubai și Spania.- Unde vei merge în vacanță vara asta?- Păi trebuie să mă consult cu Raluca, să vedem unde își dorește să ajungă, cum ar vrea să își petreacă timpul liber „gravidă” fiind, etc.- Ce așteptări ai de la o vacanță?- Mă interesează în primul rând confortul, este foarte important să avem un hotel unde să ne simțim de milioane, abia apoi mă gân-desc la ceea ce am de vizitat, etc.- Ce părere ai de presa mondenă?- Sincer, pe mine nu prea mă interesează. Nu mă interesează ceea ce se scrie despre mine, deși sunt sătul de mizerii și de minciuni. Dar când ești cunoscut nu ai cum să faci ceva și să fii lăsat în pace. Nu îmi este decât de săracele fete care se pozează cu mine, sau care sunt văzute în club lângă mine și cu care poate nici măcar nu vorbesc, că le văd iubiții lor...