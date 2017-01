„Pepe mă înşela cu câte două prostituate pe zi“

1

Hai, lasa-ne!

Parasuta asta inca mai vrea sa fie in centrul atentiei. Pepe are fotografii cu Tudy care-i tragea ....sus si ea poza in femeia perfecta! Pacat ca nu i-a reusit incercarea cu medicamentele, poate ne scutea de ineptiile pe care le debiteaza. Acum se gandeste sa arunce cu noroi, poate-poate mai ramane pe firmament. Regret ca mi-am pierdut 3 minute din viata pentru aceasta parasuta. Hai, PA!