Pepe îi dă replica Oanei Zăvoranu. Ce spune artistul despre declaraţiile fostei soţii

Pepe îi dă replica Oanei Zăvoranu. Ce spune artistul despre declarațiile fostei soții

Ştire online publicată Vineri, 25 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La Kanal D, Oana Zăvoranu a declarat că Pepe ar avea un copil cu o dansatoare. Mai mult, presa a scris că artistul ar fi angajat 24 de bodyguarzi care să o țină pe brunetă departe de nunta sa.Pepe nu a rămas dator cu explicații legat de afirmațiile fostei soții, dezmințind toate zvonurile lansate în ultimele zile."Eu am angajat bodyguarzii pentru buna desfășurare a evenimentului. Lipsa de experiență a unora își spune cuvântul. Sunt șiretlicuri ale presei, iar oamenii mai mușcă. Nu am discutat despre asta. Nu am angajat 24 de bodyguarzi. M-a interesat doar să fie un eveniment civilizat. În viața de zi cu cu zi, nu umblu cu bodyguarzi după mine, dar la un astfel de eveniment mai ai nevoie", a declarat Pepe.Întrebat cum ar fi reacționat dacă Oana ar fi apărut la eveniment, Pepe a răspuns relaxat că nu ar fi fost deranjat."Dacă s-ar fi prezentat la nuntă și la botez, nu m-ar fi deranjat. Dar nici măcar nu am luat-o în calcul", a menționat gazda emisiunii "Splash! Vedete la apă", scrie libertatea.ro.