Pepe: „Ies cu băieţii de câteva ori pe lună. Raluca nu e geloasă“

Pepe: „Ies cu băieții de câteva ori pe lună. Raluca nu e geloasă“

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De când a devenit tătic, viața i s-a schimbat radical. Pepe este foarte mândru atât de soția lui, cât și de fetița lor, Maria. Cu toate că nu prea are timp să petreacă alături de familie, artistul a mărturisit că își răsfață fetele de câte ori are ocazia.Cântărețul are și un alt motiv de bucurie: Raluca nu este o soție geloasă, care să îi controleze fiecare mișcare, așa că solistul e liber să iasă în oraș cu prietenii de câteva ori pe lună.„Îi mulțumim lui Dumnezeu că a adus în viața noastră minunea asta de copil. Am un program foarte încărcat în ultima vreme, încât nu reușesc niciodată să petrec timp atât cât mi-aș dori cu fetele. Am noroc însă cu soția mea, care mă susține și mă înțelege. Îmi știu copilul în siguranță alături de ea și asta e cel mai important pentru mine. Obișnuiesc să-mi răsfăț soția cu multă dragoste. Mi-a spus recent că e exact familia pe care și-a dorit-o și mi-a umplut sufletul de bucurie. Am grijă să o răsfăț cu mici cadouri, ieșiri, poate chiar cu câte o petrecere-surpriză... E minunat să-ți petreci timpul cu familia ta. Ies și eu cu băieții de câteva ori pe lună, dar Raluca nu are o problemă cu asta. Nu e genul de soție care să sune din cinci în cinci minute când ești plecat de acasă”, a povestit Pepe, pentru Ring.