Pepe câştiga bani mulţi dinainte de a deveni celebru: "Filmam la nunţi şi făceam şniţele în Moghioroş"

Pepe câștiga bani mulți dinainte de a deveni celebru: "Filmam la nunți și făceam șnițele în Moghioroș"

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După divorțul de Oana Zăvoranu, Pepe a reluat antrenamentele la box, și-a tatuat animalul preferat, un tigru, pe umărul stâng și și-a construit o casă, în care însă n-a apucat să doarmă nici măcar o noapte. În încercarea de a-și găsi o iubită, cântărețul vorbește cu mai multe fete în același timp. Și se pregătește să plece "cu băieții" în vacanță, în Spania. Întreprinzător de mic, Pepe și-a câștigat existența de la 12 ani, practicând diverse "munci", despre care vorbește într-un interviu exclusiv.Când ai început să faci box?Cred că aveam cinci-șase ani. Tata a fost campion național la box, frate-miu mai mare, Giani, a practicat și el. Cu băieții din gașcă se antrena într-o boxă de la bloc, utilată cu tot echipamentul. Făcuseră și un ring de box, în spatele blocului. Și mie îmi plăcea să stau printre ei. Pe la 8-9 ani am început să fac box la un club, până pe la 14 ani. Începusem să prind gustul și să știu cum stau lucrurile, până în ziua în care mama a început să plângă, că să nu-mi spargă cineva nasul, că ea mă iubește și că sunt prea frumos ca să mă bată lumea și să devin urât (râde). Zicea: "de ce nu te apuci tu, mămică, de muzică, pentru că tu cânți frumos". Nu aveam nici un model în muzică și i-am zis: "mamă, da' ca cine să fiu eu cântăreț?" "Mamă, da' ca cine să fii tu boxer", mi-a răspuns. "Trebuie să faci altceva, nu o să trăiești bine din box", zicea. Și m-a convins. La 15 ani m-am apucat de studii muzicale.Cu doamna Camelia Dăscălescu, cea care l-a descoperit și pe Dan Spătaru. Cum ai ajuns la ea?Mama s-a interesat, a văzut că tot timpul cântam prin casă. Mă îmbrăcam ca Toto Cutugno, aveam un costum și un șal alb, de-al lui frate-miu, și cântam la o crosă de hochei, ziceam că-i microfon cu stativ. În '90 mi-a trimis tata prima casetă cu Gipsy Kings, din Germania, că el fugise din țară prin '85-'86. Am învățat toate piesele instantaneu. De atunci m-am îndrăgostit de Gipsy Kings. Când m-am dus la studii, am început canto clasic, să iau lecții de dicție, vocalize, teorie. Citește mai departe