Pepe are o soră secretă

Ştire online publicată Vineri, 29 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ion Talent, tatăl lui Pepe, a făcut mărturisiri despre cei șapte copii pe care îi are și mai ales despre o fiică dintr-o relație extraconjugală, despre care s-a spus că ar fi ținut-o departe de ochii lumii.„Mi-a plăcut viața. Eu am șapte copii. Rebeca, fiica despre care se spune că aș fi ținut-o secretă, nu e secretă. Familia mea știa. Doar că nu am făcut copii pentru lume, să se vorbească. Rebeca e frumoasă, deșteaptă, îi place să pozeze, să danseze, a jucat și într-un film. Are talent, iar eu am grijă de ea, de educația ei”, a declarat Ion Talent, la emi-siunea Cancan TV, de la Acasă TV.Mai mult, Pepe își cunoaște sora mai mică și e foarte mândru de ea. „Se cunosc. A fost și el curios să o cunoască atunci când a aflat. Se iubesc foarte mult”, a mai spus tatăl lui Pepe, care se gândește chiar să scrie o carte despre trecutul său tumultos.