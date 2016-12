Pepe: "Am avut multe decepţii!"

Pepe: "Am avut multe decepții!"

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dupa ce a trecut peste dezamagiri, vedeta emisiunii "Dansez pentru tine" spera sa intalneasca persoana aceea cu care sa-si intameieze o famile adevarata."Eu sunt un familist de felul meu, insa abia astept sa ma fascineze cineva. Imi plac toate tipurile de femei , poate de aceea nici nu stiu la cine sa ma opresc. Chiar simt ca-mi traiesc a doua adolescenta, dar una mult mai matura, pentru ca pretuiesc tot ce ce mi se intampla si nu pacalesc nicio femeie. In prezent, Pepe iubeste pe toata lumea, nu am o persoana anume, in afara de familia mea. Va rog sa ma ajutati sa am o asistenta langa mine", spune artistul pentru Showbiz.ro.Crede ca toate experientele pe care viata i le-a oferit l-au ajutat sa devina ceea ce este astazi. "Am avut multe deceptii, mi-a pierit un prieten intr-un accident rutier, chiar de ziua lui, mi-a murit nepotul, toate m-au invatat sa fiu mai prudent, mai precaut, mai calm. Am vazut lucrurile altfel dupa fiecare experienta dramatica, am inceput sa percep viata diferit de toti cei de varsta mea. Pe la 15 ani, altii se apucau de prostii, eu mergeam la canto si la sport, imi placea sa am gasca, insa cu limita, imi placea si sa muncesc, dar sa ma si bucur alaturi de ei cand era momentul. Am incercat sa le fac pe toate, sa le imbin, am avut tot felul de experiente in toate domeniile si toate m-au ajutat sa ma maturizez".