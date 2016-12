Pepe a cheltuit o avere pe noua lui casă

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pepe a cheltuit 120 de mii de euro pe renovarea apartamentului în care a locuit împreună cu Oana Zăvoranu: 60.000 de euro înainte de a se muta cu ea și 60.000 de euro după ce actrița l-a lăsat cu casa goală. Acum, el și-a construit cu Raluca, actuala lui soție, o nouă casă.Pepe a investit foarte mult în noua lui casă și susține că în vechiul lui apartament nu putea locui cu familia lui.„Eu am fost cu ideea. Imediat cum a rămas Raluca însărcinată, ne-am pus în plan să schimbăm locuința. Mi s-a părut că apartamentul pe care îl am nu este potrivit pentru o familie cu copil”, a mărturisit Pepe, pentru Ring.Artistul recunoaște că, de când a devenit tătic, viața lui s-a schimbat și are alte priorități.„Mă gândeam să nu o strâng prea tare în brațe, să o țin corect, să nu o rănesc, o vedeam foarte micuță și fragilă. Sigur că ne dorim și un băiețel, dar trebuie să treacă cel puțin un an”, a declarat Pepe.„Botezul va avea loc cel mai probabil la sfârșitul anului, dar n-am stabilit încă nimic concret. Cât despre luna de miere, vom vedea... Acum avem un program foarte încărcat și timpul nu ne permite”, a mai spus acesta.Întrebat dacă nu va avea probleme acasă, cu soția lui, Raluca, din cauză că va prezenta noua lui emisiune cu Oana Paraschiv, acesta a spus: „Raluca nu este geloasă, pentru că mă știe, știe cum sunt. În plus, cu Oana nu ar avea nici cel mai mic motiv de gelozie, nu e nimic deocheat în ceea ce facem noi. Suntem colegi, formăm o echipă, este o colaborare strict profesională”.