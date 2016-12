„Pentru bărbatul iubit, o femeie trebuie să renunţe la orice“

Adelina Pestrițu:

„Pentru bărbatul iubit, o femeie trebuie să renunțe la orice“

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Are 23 de ani, dar a trecut deja printr-un divorț care a maturizat-o rapid. Cu toate acestea, Adelina Pestrițu este deschisă să își ofere din nou inima unui bărbat care va reuși să o cucerească.„În general, pentru a fi împlinită sentimental, o femeie poate să renunțe la orice, și la ea dacă e cazul. Poate să renunțe la orgoliu, la micile tabieturi, la plăcerea de a fi liberă. De ce? Pentru ca bărbatul de lângă ea să aibă siguranța că totul e în regulă în relația lor. Din ceea ce am trăit până acum, pot să spun că m-am trezit de nenumărate ori noaptea, gândindu-mă că am lăsat totul în jurul meu pentru bărbatul pe care-l iubeam. Nu mă interesa ceea ce-mi spuneau prietenii, nici familia, nu conta că nu am niciun ban în buzunar, important era el. Acum văd altfel lucrurile, atunci eram o copilă”, a declarat vedeta, pentru Libertatea.Așa că, dacă s-ar întâmpla să fie izolată, și-ar dori să îl aibă alături pe cel căruia i-a pus sufletul pe tavă.„Mi-aș dori să-mi petrec tot restul vieții pe o insulă pustie cu un bărbat pe care să-l iubesc, pentru care să fiu totul. Când te gândești la situații de genul ăsta, e firesc să alegi varianta ideală. Dacă stau să analizez, cred că nu mi-ar plăcea ca viața mea să se rezume la a face lucruri care-mi plac, ci la a avea în jurul meu oamenii dragi, sănătoși, și bineînțeles, bărbatul pe care-l iubesc”, a completat vedeta.