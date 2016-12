"Pentru asta am făcut hipnoză!"

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Dj Wanda arată pe zi ce trece mai bine. Nimeni nu-i dă adevărată vârstă. La 39 de ani, ea este într-o formă fizică de invidiat.Vedeta a fost prezentă în platoul emisiunii "Star Matinal", de la Antena Stars. Ea a uimit pe toată lumea cu felul în care arată și cum se simte, după ce a reușit să slăbească 10 kilograme."Cred că eram mai bătrână înainte. Atunci când vrei să slăbești cred că în primul rând trebuie să își impui un target pe termen lung, nu că vrei să dai 2-3 kilograme jos pentru că vrei să intri într-o rochie. Cred că trebuie să ai un sistem de valor interne de care să te ții. În apartamentul meu aveam montată o bară de tracțiune. Trebuie să ai limită la toate. Viața mea s-a schimbat foarte mult. După ce am început să fac mult sport și să am un regim de viață sănătos, nu mai pot da înapoi. Îmi iau mâncare la pachețel. Iaurt, migdale, banană. Fac gimnastică și acasă, merg pe jos. Nu mă apropii de dulciuri deloc, dar pentru asta am făcut hipnoză ca să nu mai mănânc dulciuri", a declarat DJ Wanda.