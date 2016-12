Penisul are personalitatea lui!

Ştire online publicată Vineri, 08 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Penisul actioneaza de multe ori dupa bunul plac. El functioneaza sau esueaza, asemeni unei personalitati. Penisul actioneaza de multe ori dupa bunul plac. El functioneaza sau esueaza, asemeni unei personalitati. Totodata, este considerat unul dintre cele mai simbolice organe umane, ca semn al dominantei. Penisul apartine amandurora Nu vrem sa intram in psihanaliza sau biologie, dar nu ar fi tocmai o necuviinta daca am spune ca penisul, desi parte a corpului lui, apartine de fapt ambilor parteneri. Aceasta conexiune exacta a emotiilor programate adapteaza un barbat la toate tipurile de experiente si sentimente legate de sexualitate, identitate si dezvoltare. Iar teoria lui Freud privind teama barbatilor ca femeile ori un parinte gelos le va lua penisul (in timp ce femeia il priveste ca pe ceva ce a pierdut) este un lucru explicabil biologic, dar asta ar simplifica prea mult lucrurile. Penisul este un obiect estetic Penisul fascineaza ambele sexe datorita tesutului, capacitatii sale erectile si celorlalte calitati. Iar independenta lui evidenta este putin infricosatoare. Dar asa este el programat. Sa raspunda automat la diferiti stimuli. Faptul ca penisul uman este relativ mai mare decat cel al primatelor este probabil un rezultat un functiilor psihologice complexe. Citeste mai departe...