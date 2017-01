Penelope Cruz şi Liza Minnelli vor juca în „Sex and the City 2“

Penelope Cruz și Liza Minnelli vor juca în „Sex and the City 2“

Ştire online publicată Vineri, 16 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Penelope Cruz și Liza Minnelli vor fi prezente alături de cele patru eroine principale - actrițele Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristen Stewart și Cynthia Nixon - pe afișul filmului „Totul despre sex 2/ Sex and the City 2", informează people.com. De asemenea, în film va reveni actorul Jason Lewis, care va relua rolul lui Smith Jarrod, fostul iubit tânăr al personajului Sa-mantha Jones, interpretat de Kim Cattrall. În ciuda numeroaselor zvonuri, Penelope Cruz nu se va interpreta pe sine în acest lungmetraj. Ea va juca rolul unui bancher, a declarat o sursă pentru revista People. Personajul ei îi va crea câteva probleme lui Carrie - personajul interpretat de Sarah Jessica Parker. Purtând o rochie neagră fără spate, Penelope Cruz a fost surprinsă de reporteri în holul principal de la Empire Hotel din New York, la începutul acestei săptămâni, unde a filmat o scenă în care personajul ei devine puțin prea apropiat de Mr. Big, interpretat de Chris Noth. Între timp, Liza Minnelli a filmat timp de trei zile în principalul studio al acestui proiect cinematografic, localizat în Manhattan. După încheierea filmărilor pentru rolul său, Liza Minnelli i-a încântat pe membrii echipei de filmare, cântându-le piesa „Every Time I Say Goodbye”. Și personajul lui Jason Lewis se va întoarce la New York pentru a fi prezent la lansarea celui mai recent film al său, alături de fosta lui iubită, Samantha. Actorul a fost surprins de paparazzi pe platourile de filmare din New York, la începutul săptămânii.