Pelicula „Francesca“, pe marele ecran din Constanţa

Pelicula „Francesca“, pe marele ecran din Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Lungmetrajul „Francesca” va avea o proiecție de gală și la Constanța sâmbătă, 17 octombrie, ora 20:30, în prezența regizorului Bobby Păunescu, însoțit de actorii Monica Bîrlădeanu, Dorian Boguță și Mihai Dorobanțu, care vor intra în dialog cu cinefilii constănțeni. „Francesca“ va fi proiectat la CITYPLEX, în Tomis Mall, în perioada 16-29 octombrie. În septembrie, filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția, fiind selectat în competiția secțiunii „Orizzonti”, unde sunt prezentate cele mai noi tendințe din cinematografie. Francesca (Monica Bîrlădeanu) este o tânăra educatoare al cărei vis este să plece in Italia. Aflată în căutarea unei vieți mai bune, Francesca este pregătită să înfrunte orice, chiar și reținerile apropiaților săi. Planul este ca Miță (Doru Boguță), iubitul ei, să ajungă și el în Italia, de îndată ce-și va încheia micile afaceri de care se ocupa în România. Numai că evenimentele se precipită nefericit, adevăruri dureroase ies la iveală și prioritățile se schimbă. Filmările au avut loc în iulie-august 2008, iar post-producția în aprilie, anul acesta. Filmul, al cărui buget total a fost de 700.000 Euro, este produs de Mandragora Movies și îi are ca producători pe Cristi Puiu și Bobby Păunescu. Imaginea filmului este semnată de Andrei Butică, cu care Mandragora Movies a colaborat și la „Moartea domnului Lăzărescu”. Din distribuție, alături de Monica Bîrlădeanu, fac parte Doru Boguță, Luminița Gheorghiu, Teodor Corban, Doru Ana, Mihai Dorobanțu, Dana Dogaru etc.