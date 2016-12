Pavel Bartoş a „împlinit“ 170 de kilograme

Pavel Bartoș a „împlinit“ 170 de kilograme

Unul dintre prezentatorii show-ului „Românii au talent” de la ProTV și interpretul lui Jules din serialul „Moștenirea” a fost nevoit să ajungă la 170 de kilograme pentru rolul din piesa „Natură moartă cu nepot obez” în regia lui Eugen Făt, ce a avut premiera miercuri, 30 martie, la Teatrul Odeon. Costumul este foarte greu, are peste 13 kilograme, așa că în urma repetițiilor de ore întregi, actorul a slăbit deja câteva kilograme. Prima oară când a îmbrăcat acest costum, Pavel abia a putut ajunge pe scenă. „Cabina mea este la etaj. Acolo am fost ajutat să mă îmbrac, dar în momentul în care am pornit spre scenă, am constatat că nu mai încap pe ușă. A trebuit să se deschidă toate ușile pentru ca într-un final să pot ajunge la repetiții”, a mai povestit actorul.