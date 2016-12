Pavarotti, omagiat prin muzică şi caritate

Pavarotti, omagiat prin muzică și caritate

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La un an de la moartea tenorului italian Luciano Pavarotti, acesta va fi omagiat printr-o serie de concerte la Paris, New York și chiar la Petra, în Iordania, cu începere în orașul său natal, Modena, unde este considerat deja o legendă. Sâmbătă, Teatrul Municipal din Modena, care poartă numele lui Pavarotti, va prezenta „Requiem” de Verdi, în fața a 2.000 de persoane, care au acces gratuit la concert. Spectacolul va fi reluat în ziua următoare, dat fiind numărul mare de cereri de locuri: „În Modena se urmărește păstrarea unei imagini vii a lui Pavarotti”, a declarat primarul orașului din nordul Italiei, Giorgio Pighi. Municipalitatea intenționează să stabilească un traseu în oraș în cinstea lui Pavarotti, „nu un muzeu, ci un loc unde se va simți în continuare vitalitatea lui” a precizat Pighi. Un concurs de interpretare a fost, de asemenea, organizat la Modena, în memoria lui Pavarotti, cu sprijinul celebrei Scala din Milano. La finala de pe 3 octombrie vor participa 250 de tineri și tinere din întreaga lume, iar juriul va fi prezidat de tenorul Carlo Bergozi. La Roma, muzeul Vittoriano va deschide luna această o expoziție retrospectivă consacrată lui Pavarotti. Requiem-ul lui Verdi va fi interpretat și la New York, pe 18 septembrie, în fața a 3.000 de persoane, iar la Paris, parcul Saint-Cloud va găzdui un concert, cu participa-rea tenorului Roberto Alagna, soțul sopranei Angela Gheorghiu, pentru a marca împlinirea unui an de la moartea artistului italian. Un mare concert de binefacere, care va aminti de reprezentațiile desfășurate sun egida „Pavarotti and Friends”, va avea loc la Petra, în Iordania. Mari personalități ale muzicii internaționale care au cântat, în scop caritabil, cu Pavarotti, precum Bono, Elton John, Céline Dion, Joe Cocker sau Sting vor urca pe scena din vechiul oraș, aflat între munți și prețuit pentru clădirile făcute în piatră. Concertul de la Petra a fost „un vis împărtășit la un moment dat de Regele Hussein al Iordaniei și de Luciano”, spune văduva tenorului, Nicoletta Mantovani, de 38 de ani, care precizează că organizarea evenimentului de pe 12 octombrie a fost posibilă datorită Prințesei Haya, fiica fostului rege al Iordaniei. Prințesa este, așa cum a fost și Pavarotti, Mesager ONU pentru Pace și se implică în activități umanitare. Fondurile care se vor strânge în urma concertului vor fi folosite de organizații precum World Food Programme și UN High Commissioner for Refugees. Nicoletta Mantovani, a mai mărturisit că încearcă să organizeze astfel de evenimente dedicate tenorului, pentru a aminti de „cariera sa inegalabilă și de marea sa personalitate, de carisma și de umanismul lui”, după cum a declarat aceasta.