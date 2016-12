Paula Seling: „Pregătesc un duet cu Cristi Minculescu”

Ştire online publicată Marţi, 13 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Paula Seling a fost invitată, ieri dimineață, la Magic Start, unde artista le-a dezvăluit fanilor că pregătește o piesă de sărbători împreună cu fostul solist Iris, Cristi Minculescu. „Am avut șansa să am câteva duete foarte reușite, care mi-au îmbogățit foarte mult experiența artistică”, a mărturisit invitata. Întrebată care este duetul la care ține cel mai mult, Paula Seling a dezvăluit fanilor că pregătește o piesă de sărbători împreună cu fostul solist al trupei Iris. „Cel mai drag în acest moment îmi este duetul pe care urmează să-l fac. Am o piesă pe care am scris-o împreună cu Andrei Tudor pentru vocea lui Cristi Minculescu și a mea. Este un duet cu o piesă de sărbători care se numește «Lumi paralele». Nu are legătură cu filmul «Upside Down», chiar am scris piesa un pic mai demult”, a declarat Paula Seling, la Magic FM.