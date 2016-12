Paul Walker a fost comemorat în București și în mai multe orașe din țară

Sâmbătă, 07 Decembrie 2013.

Actorul Paul Walker a fost comemorat aseară la București și în alte orașe din țară. Peste 150 de șoferi și-au dat întâlnire în fața Palatului Parlamentului, în memoria starului din seria „Fast & Furious”, care și-a pierdut viața săptămâna trecută, în California, într-un accident de mașină. Tinerii au aprins lumânări și au ținut un moment de reculegere. Fanii starului american au plecat apoi cu mașinile prin centrul Bureștiului. La fel s-a întamplat și la Timișoara, unde peste 1.000 de șoferi i-au adus un ultim omagiu actorului, transmite Digi24.ro.După momentul de reculegere, cei peste 150 de șoferi veniți în Piața Constituției s-au plimbat, în coloană, până la Piața Victoriei apoi s-au întors în fața Casei Poporului. Mulți dintre participanții la acest marș au avut lipite pe mașini postere cu actorul din seria Fast and Furios.„Pentru mine a fost un film educativ. De acolo m-am inspirat în unele modificări pentru mașină, a fost un exemplu pentru mine”, a spus unul dintre participanți.„Viața are prioritate și, prin ce s-a întâmplat, avem de învățat”, a spus un alt participant.Șoferii au arătat că l-au apreciat pe Paul Walker. Au străbătut orașul, după care s-au strâns într-o parcare și au redat exact lucrurile care l-au făcut celebru pe actor: spectacolul pe patru roți.Mulți dintre participanți au avut lipite pe mașini postere cu chipul vedetei din seria Fast and Furios. Pentru unii a fost doar un actor, dar pentru șoferi un adevărat model.Unii participanți au aprins și lumânări în memoria actorului. Inclusiv Ionel Pascotă, campionul național la motociclism, a venit să aducă un omagiu.„Se poate spune că toată Timișoara e aici. Am fost fan ca și oricare, pentru că au făcut ceva frumos cu mașinile, este lucru din care se poate învăța”, a spus Ionel Pascotă.Peste 100 de persoane s-au strâns cu mașinile în parcarea unui centru comercial și la Brașov, pentru a-l comemora pe Paul Walker. Fanii actorului au turat motoarele la maxim, după care au pornit într-un tur a orașului.Paul Walker a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 40 de ani, într-un accident de mașină produs în nordul orașului Los Angeles. Actorul se afla în drum spre un eveniment caritabil, iar mașina era condusă de un prieten al său.