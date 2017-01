Paul Newman – „un fustangiu beţiv”

Într-o carte biografică

Paul Newman – „un fustangiu bețiv”

Cartea biografică „Paul Newman: A life”, în care autorul, Shawn Levy, povestește despre celebrul actor american, la mai puțin de un an de la moartea acestuia, că ar fi fost un fustangiu bețiv, va apărea, marți, 5 mai, pe piața internațională, potrivit site-ului de cumpărături www.amazon.com. Critic de film și istoric al culturii pop, Shawn Levy dezvăluie, vineri, în „Daily Mail”, mai multe picanterii din carte, printre care o relație pe care Newman ar fi avut-o, în timpul filmărilor la „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), cu jurnalista Nancy Bacon, pe atunci și fotomodel celebru. În acea perioadă, Newman era căsătorit cu actrița Joanne Woodward, căsnicia lor fiind una dintre cele mai longevive din istoria Holywood-ului, din 1958 și până la moartea actorului, în septembrie anul trecut. Levy povestește că, deși Newman și-a declarat de nenumărate ori dragostea față de soția sa, inclusiv la ultima aniversare a căsătoriei lor, când actorul avea 83 de ani, lucrurile stăteau, de fapt, altfel. „Unul dintre motivele pentru care ei au reușit să treacă peste problema din 1969 a fost faptul că Paul se simțea vinovat - nu numai față de Joanne, ci mai ales pentru că mai era responsabil pentru un mariaj eșuat (cel cu prima sa soție, Jackie Witte, cu care a avut trei copii - n.r.)”, explică Levy în cartea sa. Pe lângă dezvăluirile legate de relațiile extraconjugale ale lui Newman, Levy mai spune că actorul era și un bețiv notoriu. „Fuma prea mult și, categoric, exagera și cu băutura - o ladă de bere sau mai mult pe zi, spun oamenii, la care adăuga tării, în special scotch”, spune Levy.