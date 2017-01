Patriciu a câştigat la licitaţie poşeta Bulgari

La Halloween Charity Ball

Patriciu a câștigat la licitație poșeta Bulgari

Ştire online publicată Luni, 29 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Omul de afaceri Dinu Patriciu a cumpărat poșeta Bulgari donată de actrița Uma Thurman cu 40.000 de euro, cea mai scumpă piesă licitată în cadrul celei de-a treia ediții a galei de caritate Halloween Charity Ball, organizată de fundația Ovidiu Rom, sâmbătă, la Palatul Parlamentului. Colierul donat de Angelina Jolie, ultima piesă din cadrul licitației cu strigare, a fost vândut cu 20.000 de euro. Leslie Hawke, cofonda-toarea fundației organizatoare, a spus că Uma Thurman a decis să își doneze poșeta după ce a aflat că, la ediția trecută a galei, ceasul lui Ethan Hawke, fostul său soț, s-a vândut cu 15.000 de euro. Personalități din viața politică și din lumea afacerilor, ca premierul Călin Popescu Tăriceanu, Adrian Severin sau Dinu Patriciu, au participat la eveniment. Gala de caritate are ca obiectiv strângerea de fonduri pentru programul „Fiecare copil în școală", dedicat copiilor din familiile sărace care doresc să beneficieze de educație. Leslie Hawke a licitat și a cumpărat în numele fiului, actorul Ethan Hawke, două nopți la un hotel de lux din București, cu 2.500 de euro. De asemenea, în cadrul licitației cu strigare, care a fost moderată de Cabral, Bryan Jardine, de la firma Wolf Theiss, și Stacy Quinney, de la Valhalla, s-au mai adjudecat o colec-ție de șase sticle de vin „Fulg de vară", cu 10.000 de euro, parfumul „No. 1 Diam", cunoscut ca cel mai scump din lume, cu 7.000 de euro, trei nopți la o stațiune din Grecia, cu 8.000 de euro, și un abonament pe un an la Manor Country Club, cu 3.000 de euro. În timpul evenimentului, oaspeții au putut cumpăra bilete de tombolă cu 100 de lei. Ioana Tăriceanu, soția premierului, a câștigat la tombolă un weekend de două persoane în stațiunea Kalnoky's Guesthouses, iar fiul Andreei Esca, Aris, a câștigat bonuri de carburant în valoare de 3.000 de lei. Obiectele licitate sau câștigate la tombolă au fost donate de diferite firme partenere ale programului. Cel mai ieftin bilet la gală a costat 385 de euro.