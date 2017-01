Patrice va cânta la B’estfest

Ştire online publicată Miercuri, 04 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Patrice vine pentru a doua oară în România cu un concert pe care îl va susține alături de trupa The Killers în Ziua Zero, pe 1 iulie, în cadrul festivalului B’estfest. Pe lângă cântărețul raggae Patrice, pe afișul B’estfest, a mai fost confirmată trupa The Faint, care va susține un concert pe 3 iulie, în aceeași zi cu Franz Ferdinand. Originar din Germania, Patrice Bart-Williams a început să compună la vârsta de 12 ani, copilăria sa fiind puternic influențată de artiști precum Burning Spear, Fela Kuti, Bob Marley, Jimi Hendrix și Bob Dylan. Treptat, artistul a adoptat un stil muzical propriu, un amestec de raggae, dub și funk. Piese precum „Soulstorm”, „You always you”, „No excuse”, „Sunshine”, cu versuri definite printr-o puternică încărcătură spirituală au ajuns rapid în atenția publicului, propulsându-l pe Patrice în rolul de exponent al noii generații de artiști reggae.