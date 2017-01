Paris, platou de filmare pentru Woody Allen

Ştire online publicată Joi, 05 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul regizor american Woody Allen, al cărui cel mai recent film, „Vicky Cristina Barcelona”, este nominalizat la Oscar, va filma următorul lui lungmetraj cel mai probabil în Paris, anul viitor. „Filmările vor avea loc cel mai probabil la Paris, în toamna lui 2010", a declarat Christine Albanel, ministrul francez al Culturii. Allen, în vârstă de 73 de ani, i-a declarat lui Albanel, în decembrie anul trecut, că speră să filmeze următorul său proiect cinematografic la Paris, după ce renunțase în trecut la acest plan din motive financiare. „Am un scenariu scris deja pentru Paris. Voiam să-l filmez acum câțiva ani, dar când am ajuns aici și am început organizarea, filmul a devenit atât de scump încât n-am mai putut să îl fac”, a declarat Woody Allen. „Acum, pentru că există o nouă politică fiscală în Franța, ne vom întoarce și vom încerca să vedem dacă va fi posibil să filmăm din nou”, a declarat cunoscutul regizor american, referindu-se la o propunere legislativă care le va permite cineaștilor să își reducă cheltuielile cu până la patru milioane de euro. Trei dintre cele mai recente filme realizate de Allen, „Vicky Cristina Barcelona”, „Scoop” și „Match Point”, au fost filmate în Europa, după ce și-a petrecut viața filmând la New York.