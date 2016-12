Paris Hilton, scoasă din sărite în timpul unei emisiuni

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Paris Hilton, în vârstă de 30 de ani, are personalitate, iar când facem această afirmație ne referim la faptul că nu acceptă orice și de la oricine. Își spune punctul de vedere fără menajamente.Așa s-a întâmplat și în timpul unui interviu acordat postului de televiziune ABC în emisiunea „Good Morning America”, prezentată de Dan Harris.Indiscretul prezentator i-a adresat întrebări dure blondei, care se aștepta la ceva mai ușor.„Te temi de faptul că oameni care ți-au călcat în urmă, precum Kim Kardashian, te pot pune în umbră?”, a întrebat Harris.„Nu, deloc”, a replicat Paris.După ce Harris a amintit că emisiunea ei „The World According to Paris” a avut probleme cu ra-ting-ul, și a completat: „Te întrebi uneori dacă vremea ta a apus?”În acel moment, Paris a fost atinsă la coarda sensibilă, poate și bărbatul a fost îndrăzneț. Aceasta i-a aruncat o privire ucigătoare publicistei sale, de parcă ar fi avut ea vreo vină, s-a ridicat și a părăsit platoul în secunda doi, spunând că nu vrea să apară pe post nimic din ce au discutat.