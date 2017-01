Paradă de lenjerie marca Botezatu, în avion

Ştire online publicată Joi, 04 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Designerul Cătălin Botezatu organizează prima prezentare de modă într-un avion în zbor, pe 19 octombrie, pe ruta București-Paris, o paradă de lenjerie intimă într-o aeronavă de mari dimensiuni la care spectatori vor fi chiar pasagerii, potrivit organizatorilor. Evenimentul, intitulat „Paris Fashion and Culture Heritage”, este organizat de Cătălin Botezatu și compania aeriană Myair și reprezintă o premieră, cel puțin pentru România. „Este o provocare, un eveniment unic”, a spus Botezatu, marți, într-o conferință de presă. El a precizat că va fi vorba de o paradă de lenjerie „extrem de interesantă și incitantă“, iar ineditul va fi situația în sine. Ideea a apărut în urmă cu un an, dar designerul a spus că nu găsise între timp compania cu care să o pună în aplicare. „M-am gândit că nimeni nu a mai făcut o prezentare în avion”. Designerul nu va folosi vedete pentru prezentare, deoarece consideră că ar fi penibil, iar spectatorii show-ului de modă vor fi pasagerii zborului Myair. „N-am făcut un casting al publicului“, a spus Botezatu, și a adăugat că, până în decembrie, cursele sunt aproape pline, iar cei care au cumpărat un bilet vor primi în plus și o prezentare de modă. Machiajul și coafura manechinelor din prezentare se va face de la sol.Designerul Cătălin Botezatu organizează prima prezentare de modă într-un avion în zbor, pe 19 octombrie, pe ruta București-Paris, o paradă de lenjerie intimă într-o aeronavă de mari dimensiuni la care spectatori vor fi chiar pasagerii, potrivit organizatorilor. Evenimentul, intitulat „Paris Fashion and Culture Heritage”, este organizat de Cătălin Botezatu și compania aeriană Myair și reprezintă o premieră, cel puțin pentru România. „Este o provocare, un eveniment unic”, a spus Botezatu, marți, într-o conferință de presă. El a precizat că va fi vorba de o paradă de lenjerie „extrem de interesantă și incitantă“, iar ineditul va fi situația în sine. Ideea a apărut în urmă cu un an, dar designerul a spus că nu găsise între timp compania cu care să o pună în aplicare. „M-am gândit că nimeni nu a mai făcut o prezentare în avion”. Designerul nu va folosi vedete pentru prezentare, deoarece consideră că ar fi penibil, iar spectatorii show-ului de modă vor fi pasagerii zborului Myair. „N-am făcut un casting al publicului“, a spus Botezatu, și a adăugat că, până în decembrie, cursele sunt aproape pline, iar cei care au cumpărat un bilet vor primi în plus și o prezentare de modă. Machiajul și coafura manechinelor din prezentare se va face de la sol.