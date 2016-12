Interviu cu Sexy Pavel Bartoș

"Până la 16 ani am trăit ca în Coreea de Nord"

E simpatic, e carismatic, e talentat foc, dar și foarte muncitor, e familist convins și lista ar putea continua cu multele din calitățile pe care tânărul actor Pavel Bartoș a avut ocazia să le etaleze într-un timp foarte scurt mai ales la emisiunile PROTv-ului, gen „Dansez pentru tine“, „Vocea României“ sau „Românii au talent“. În luna ianuarie, când a împlinit 35 de ani, colegul și prietenul Smiley i-a făcut o dedicație, un remake după hit-ul lui Prince „Sexy M.F.“… Sexy Pavel Bartoș“.La sfârșitul lunii februarie, a fost desemnat cel mai bun prezentator de televiziune pe anul 2011 la Gala Premiilor Online Radar de Media 2011. Pavel a mai primit un trofeu pentru cel mai bun show de televiziune „Vocea României” de la Pro TV, menționând că meritul este al întregii echipe.La ediția de vineri seară a show-ului „Românii au talent”, cei doi prezentatori au fost modele pentru doi tineri caricaturiști din Timișoara, care au vrut să demonstreze viteza cu care pot realiza aceste caricaturi.Într-un interviu acordat colegilor de la zodiac-travel.ro, îndrăgitul actor spune că s-ar supune unei vacanțe la Disneyland, alături de cele două fiice, dar și că ar pleca singur peste Ocean, pentru a simți măcar un pic din atmosfera studiourilor hollywoodiene. La capitolul sport în vacanță, leneveala e pe podium, mai puțin atunci când se întoarce din Banat și este nevoit să care toate pachetele primite de la rude.- Știi că poantele tale fac deliciul show-ului „Românii au talent“?- Eh, glumele, le scot, pur și simplu. Mă inspiră oamenii de lângă mine, formatul emisiunii și, la urma urmei am făcut și eu o școală, m-am pregătit și eu. Îmi vin atâtea glume pentru că îmi place ceea ce fac și cu cine fac!- Anul trecut, la preselecții, ți-ai spart capul la Cluj, la Timișoara ai avut probleme cu spatele, iar la Piatra Neamț ți-ai spart nasul.- Anul ăsta am fost mai pregătit. Am fost cu două luni înainte la sala de forță, la recomandările prietenului meu Smiley. Tocmai din cauza asta, în sezonul doi, Smiley a fost în pericol la preselecții, nu eu! Pentru că eu eram mult prea pregătit!- Ce momente ți-au rămas în memorie?- Mie mi-au rămas, în general, în memorie copii și mai ales cei în vârstă, pentru că la 80 de ani să vină cineva și să-și arate talentul e de admirat.- Ai avut ocazia să filmezi în diferite locuri, chiar și la Nisa. Ce te-a impresionat acolo și cum te-ai distrat alături de colegii de filmare?- Locația e impresionantă și te bucuri că ai ocazia să filmezi acolo. Aveam o glumă cu Cabral: „Știi care e asemănarea dintre Bel-mondo, Alain Delon și noi doi? Am filmat în aceeași locație!”.- Ți-ar plăcea să vizitezi studiourile de filmare de la Hollywood, eventual să dai și o probă?- Sigur că ar fi o experiență nemaipomenită, dar eu sunt mulțumit de ce mi se întâmplă aici.- Există un loc din lume unde nu ți-ai dori să-ți petreci niciodată vacanța?- Coreea de Nord! Până la 16 ani am trăit ca în Coreea de Nord, așa că știu cum e vacanța acolo.- Pe plan profesional, unde te vom vedea in următoarea perioadă?- Aproape în fiecare seară în spectacolele Teatrului Odeon și alături de Smiley la „Românii au talent”, în fiecare vineri până de Paște.