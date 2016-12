Pamfile s-a împăcat cu iubitul fotbalist

Ştire online publicată Vineri, 26 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Pamfile nu a rezistat prea mult timp de una singură.Deși afirma că vrea un iubit cu bani, care să o înțeleagă și să aibă grijă de ea, iată că acum s-a răzgândit. Fotomodelul s-a împăcat cu ultimul ei iubit, Claudiu Belu, fotbalist care a ajuns între timp rezervă la ACS Poli Timișoara.Dovada împăcării a fost poza pe care Pamfile a postat-o ieri pe contul ei de Facebook. Ea apare alături de Belu, în mașina acestuia. Acesta e cu siguranță un semn că relația lor a început din nou să meargă. Săptă-mâna trecută Mădălina Pamfile mărturisea că s-a despărțit de iubit și că îi este greu să se obișnuiască fără un om lângă ea. „M-am învățat să mă trezesc lângă el, să mă sune. O să stau singură o perioadă. E greu acum să o iau de la zero. Să demonstrez, să conving pe cineva cum sunt eu cu adevărat”, a spus Mădălina la Antena 1.„Nu îmi place să mă streseze cineva. Eu am avut mereu libertate. Nu am pe nimeni acum. M-am despărțit de 2-3 săptămâni, nu am pe nimeni în vizor. Mulți bărbați vor să fie cu mine, dar eu sunt greu de suportat”, a mai spus ea.