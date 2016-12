Pamela Anderson, goală pentru Sante D’Orazio

Marţi, 21 August 2012

Pamela Anderson apare goală pentru „Lovecat Mag 5: The Return of the Bombshell/Summer of Sex Issue”.Sante D’Orazio, fotograful care a realizat cele mai incitante pictoriale cu vedete precum Eva Mendes, Kate Moss, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Elizabeth Hurley, Angelina Jolie și Christina Aguilera, a surprins-o și pe celebra Pamela Anderson în câteva ipostaze care te lasă fără cuvinte.Complet goală, așa cum îi stă cel mai bine, celebra blondă din Baywatch a fost total lipsită de inhibiții în timpul ședinței foto și a pozat alături de fotograf ca și cum acesta ar fi fost iubitul ei.La începutul anului trecut, Pamela Anderson (45) a pozat pentru a 13-a oară în Playboy, demonstrând astfel că o femeie poate să ră-mână atrăgătoare și fermecă-toare chiar și la bătrânețe.