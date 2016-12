Palmaresul Romanian Music Awards

Ştire online publicată Luni, 08 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Albumul „În lipsa mea”, al lui Smiley, a fost desemnat Best Album în cadrul Romanian Music Awards, care au avut loc sâmbătă seară, în Piața Mihai Viteazu din Craiova, printre invitații la eveniment numă-rându-se rapper-ul american Ja Rule, Damian&Brothers și trupa Iris. Gala Romanian Music Awards (RMA) a fost deschisă de un recital al trupei Sensor, pe scenă urcând, totodată, și artiști precum Damian&Brothers, care au cântat o piesă alături de Connect-R, Crush și Alexandra Ungureanu, dar și participanta la Eurovision 2009 pentru Republica Moldova, Nelly Cio-banu. Seara a fost încheiată de un recital al interpretului american de hip-hop Ja Rule. Iată palmaresul acestei ediții: Best Album: SMILEY – În Lipsa Mea Best Dance: INNA – Hot Best Female: ANDREEA BĂNICĂ - Le Ri Ra Best Group: DJ PROJECT – Hotel Best Hip-Hop: PUYA ft. GEORGE HORA - Undeva’n Balkani Best Live: MANDINGA Best Male: ALEX - Doar ea Best New Act: INNA – Hot Best Pop: LAURENȚIU DUȚĂ – Visător Best Song: AKCENT - Stay with me Best Rock: BLAXY GIRLS - If you feel my love Best Video: ANDREEA BĂNICĂ – Le Ri Ra Best DJ: Nick KAMARERA - Beautiful days (ft. DEEPSIDE DEEJAYS) Best Website: www.trupazero.net Premii speciale: Best Sound – Sensor Most Wanted Award – Iris Best Comeback – Claudia Cream Best Repertoire – Voltaj Highest Climber – Play&Win Border Breaker – Inna Radio 21 Awards – Play&Win În cadrul evenimentului, Cristi Minculescu a revenit pe scenă pentru prima dată după operația pe care a suferit-o la o clinică din Germania, solistul trupei Iris cântând imnul Universității Craiova, formația care l-a „ținut în viață”. Minculescu și-a făcut intrarea în scenă cu binecunoscuta formulă „Bună seara, pri-eteni!”. El a ținut să mul-țumească echipei de fotbal Universitatea Craiova, care l-a „ținut în viață” și al cărui fular cu însemnele clubului, pe care l-a primit de la o jurnalistă, l-a purtat la gât. „Salut orașul copilăriei mele, salut Craiova, cel mai frumos oraș din lume! Mulțumim unei echipe de fotbal care, personal, m-a ținut în viață. Este vorba de cea mai frumoasă echipă de fotbal din lume, Universitatea Craiova. Vreau să le mulțumesc fotbaliștilor care m-au ținut în viață din martie până acum, și nu numai”, le-a spus Cristi Minculescu craiovenilor strânși în Piața Mihai Viteazu, alături de care și-a făcut revenirea pe scenă. Blaxy Girls mai apreciate în Europa decât acasă, la Constanța Trupa românească a colaborat cu starul hip-hop britanic Theone Coleman pentru realizarea melodiei „You’ve got Friends”, care celebrează aniversarea școlii Westgate din orașul Slough, Marea Britanie, informează sloughobserver.co.uk. Melodia „You’ve got Friends” va fi disponibilă pentru descărcare de pe Internet, pe 21 iunie, la nivel internațional. Piesa este o colaborare între trupa românească Blaxy Girls și Theone Coleman, un star hip-hop în ascensiune în Marea Britanie. Melodia a fost compusă de profesorii de la liceul din Slough pentru a aniversa 50 de ani de la înființarea școlii, piesa dovedindu-se un real succes, artiști locali și internaționali exprimându-și interesul pentru ea. „You’ve got Friends” va fi disponibilă pentru download, iar fondurile strânse vor fi folosite pentru a ajuta Chalvey Early Learning Centre și Slough Young Carers. „Ar fi minunat dacă oamenii din oraș ar putea da o mână de ajutor. Am primit sprijin din locuri de unde nu ne așteptam. Va fi minunat să le avem pe Blaxy Girls aici și s-ar putea să concerteze la West Wing, pentru studenți și fani locali”, a declarat Colin Moore, directorul școlii Westgate. Conform lui Moore, melodia s-a bucurat de succes și în România, membrele trupei Blaxy Girls ajutând la promovarea acesteia pe plan local. Blaxy Girls este un o trupă din România, înființată în octombrie 2007. Componentele trupei sunt Rucsandra Iliescu (chitară, voce), Amalia Tircă (chitară solo), Cristina Marinescu (chitară bas), Anamaria Nanu (claviaturi) și Gela Marinescu (baterie).