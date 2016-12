Ovidiu Lipan Ţăndărică, ghid şi profesor de limba română pentru fiul său

Pe litoralul românesc

Ovidiu Lipan Țăndărică, ghid și profesor de limba română pentru fiul său

Pe Ovidiu Lipan Țăndărică îl puteți întâlni în această perioadă pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia. Nu la tobe sau în vreun spectacol ci jucând rolul de tată, ghid și profesor de limba română pentru fiul său, Alexander, care își petrece vacanța în România. Alexander Lipan trăiește în Germania, împreună cu mama sa și este elev la Academia de Jazz din Olanda, unde studiază chitara. Cu România nu prea are mari taine, aceasta fiind, de altfel, prima sa experiență mai îndelungată pe tărâm românesc. „Este pentru prima oară când stau atât de mult în România. Ovidiu m-a dus în multe locuri până acum, am fost pe Transfăgărășan,care m-a impresionat în mod deosebit, în București, iar de câteva zile suntem pe litoral. Chiar îmi place aici, am întâlnit mulți oameni drăguți și promit că voi învăța și eu cât mai curând limba română”, ne-a povestit Alexander. Printre excursii și plimbări prin țară, Alexander și Ovidiu își fac timp și pentru muzică. Împreună cu Stelu Enache, cei doi lucrează la două piese noi, pe care le vor scoate în toamna acestui an. Este, de altfel, primul proiect muzical în care Ovidiu Lipan Țăndărică lucrează cu fiul său. „Alexander va avea o partitură de chitară destul de consistentă. A ajuns la o perfecțiune ritmică și la o varietate și originalitate care m-au impresionat. Este pentru prima oară când colaborăm astfel și cred că Alexander merită din plin pasul acesta”, ne-a declarat Ovidiu Lipan Țăndărică.