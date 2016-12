Orgasmul uretrei

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fetelor, stiati ca puteti avea mai multe tipuri de orgasme? Exista orgasmul vaginal, orgasmul clitoridian, orgasmul anal, orgasmul colului uterin, orgasmul sanilor si... orgasmul uretrei. Uretra este partea tubulara a sistemului urinar prin care trece urina din vezica. Aceasta este situata chiar sub clitoris si deasupra deschiderii vaginale. Uretra inconjoara partea interna a clitorisului din trei parti si, prin stimularea ei, poti ajunge la un orgasm de neuitat. Tehnica manuala pentru orgasmul uretrei este identica cu cea pentru clitoris. Daca vrei sa pastrezi experienta doar pentru tine, apasa pe uretra in timpul masturbarii. Cel mai bun efect al stimularii se realizeaza prin miscari circulare, ori poti sa-ti tii degetele incrucisate. O asemenea stimulare insa nu se potriveste oricarei femei. Deci, daca vrei sa-l lasi pe iubitul tau sa incerce, recomanda-i sa acorde mai multa atentie raspunsului corpului tau cand incepe sa-ti apese pe butoane. Cel putin pana invata si poate sa o faca si legat la ochi. Cel mai simplu mod de a atinge orgasmul uretrei in timpul actului sexual este sa iti calaresti partenerul. Ca si echipament, nu-ti trebuie decat costumul Evei. Stai pe iubitul tau cu picioarele indoite langa soldurile lui, dar suficient de departate astfel incat contactul dintre uretra si corpul lui sa fie puternic. Sursa: sexgen.ro.