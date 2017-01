Orgasmul masculin: totul despre ejaculare şi orgasm

Orgasmul masculin: totul despre ejaculare și orgasm

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Orgasmul poate aparea cu dificultate la unii barbati, in timp ce altii termina mult prea repede. La fel de bine, poti sa ai orgasm si fara sa inchei partida sexuala. Citeste in continuare pentru a afla mai multe despre toate aceste lucruri. Ejaculare: de ce nu pot unii barbati sa ejaculeze? Daca un barbat nu incheie un act sexual cu ejaculare, ceva este in neregula, dar nu in jumatatea de jos, ci in cea de sus a corpului. Vina pentru disfunctiile de ejaculare o poarta in mare parte problemele psihologice, cu exceptia cazului in care vorbim de baieti foarte tineri care nu produc inca sperma sau de un barbat in varsta care poate trece prin asa ceva din cauza ca organismul lui a imbatranit. Probleme suplimentare pot fi cauzate de sperma adunata in testicule care cu siguranta nu este un lucru sanatos si poate deveni dureros de-a lungul timpului. Dupa cum am mentionat anterior, motivele trebuie cautate in psihicul masculin, care impiedica ejacularea intr-un fel sau altul. Un astfel de barbat poate avea probleme emotionale in relatia de cuplu si poate suferi de depresie si lipsa increderii in sine. Pana nu descoperi motivul real, cu ajutorul unui psihoterapeut, ejacularea va ramane o problema. Incapacitatea de a ejacula poate fi determinata si de teama de ejaculare prematura, in cazul in care barbatul este foarte preocupat sa nu-si piarda erectia. Citeste mai departe...