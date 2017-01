Oprah, din nou, cea mai puternică

Vineri, 13 Iunie 2008

Vedeta TV Oprah Winfrey a fost desemnată de revista Forbes drept cea mai puternică celebritate, pentru al doilea an consecutiv. Criteriile de obținere a acestui titlu au în vedere veniturile, clipurile publicitare, referințele pe internet și apariția în reviste. Imediat după Oprah, pe locurile doi și trei se află campionul golfului, Tiger Woods, și actrița Angelina Jolie. Locurile trei și patru le-au revenit cântăreței Beyonce Knowles și fotbalistului David Beckham. În ciuda statutului pe care l-a câștigat cea mai celebră femeie din lume, emisiunea „The Oprah Winfrey Show” are o audiență mai mică cu șapte procente în ultimul an. „Oprah - Big Give”, o altă emisiune cu caracter caritabil pe care Winfrey o moderează pe canalul ABC, s-a lansat direct pe locul doi în topul audiențelor, fiind depășită de „American Idol” în prima săptămână. În schimb, în următoarele opt săptămâni a pierdut aproape o treime din audiență, conform unui studiu realizat de Nielsen Media Research.