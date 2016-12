OP®AH! M-am îngrăşat!

OP®AH! M-am îngrășat!

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nu sunt puține vedetele care au probleme cu greutatea. Printre ele se află și Oprah Winfrey, care s-a luptat ani de zile cu kilogramele, iar acum a ajuns să cântărească 90 de kilograme, fapt ce o face să fie furioasă pe ea însăși. Prezentatoarea emisiunii „The Oprah Winfrey Show” se simte furioasă pe propria persoană și nu îi vine să creadă că are din nou kilograme în plus. „Sunt furioasă pe mine însămi. Sunt jenată. Nu îmi vine să cred că după atâția ani, în ciuda lucrurilor pe care știu să le fac, încă vorbesc despre greutatea mea. Mă uit la imagini de când eram slabă și mă gândesc: «Cum am lăsat să se întâmple așa ceva iarăși?»”, a dezvăluit vedeta. Surprinzător, vedeta nu mai vrea să fie slabă, ci puternică, sănătoasă și în formă. Diva de culoare s-a luptat de curând cu glanda tiroidă, afecțiune care a făcut-o să se teamă să facă exerciții fizice. Oprah a pus pe ea 18 kilograme de când cântărea 72 de kilograme în 2006. „Am fost atât de frustrată, încât am început să mănânc orice voiam și nu era niciodată sănătos”, a declarat Winfrey. În 1988, vedeta, care cântărea atunci 68 de kilograme datorită unei diete lichide cu proteine, a adus un cântar în studioul show-ului său, ca să reprezinte pierderea a 30 de kilograme. „M-am înfometat timp de patru luni, nu am luat nici o înghițitură de mâncare”, a mărturisit prezentatoarea. Din acel an, greutatea lui Oprah a alternat dramatic, spre deliciul tabloidelor. Diva a cântărit chiar și 108 kilograme. În 1994, ea a participat la un maraton, iar doi ani mai târziu a susținut că lupta cu greutatea s-a sfârșit. Nu a fost așa, iar la sfârșitul anilor ’90, Winfrey a recunoscut că a recă-pătat marea majoritate a celor 30 de kilograme pierdute, spunând că nu mai vrea să urmeze niciodată o dietă. În prezent, greutatea îi dă bătăi de cap vedetei în alegerea unei rochii pentru balul de inaugurare al viitorului Președinte al SUA, Barack Obama, care va avea loc luna viitoare. „Am o rochie în minte, dar nu sunt sigură dacă mă va încăpea. Așa că trebuie să găsesc altceva”, a susținut Winfrey. Însă situația implică mai mult decât renunțarea la ținutele preferate și este destul de gravă. Reprezentanții unor centre medicale spun că Oprah este obeză și are un risc mai mare de a suferi de afecțiuni cronice precum tensiunea ridicată, diabet și colesterol ridicat.