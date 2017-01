Ogică în prag de divorţ după ce şi-a bătut soţia

Ogică în prag de divorț după ce și-a bătut soția

Joi, 05 Aprilie 2012

„Viespea” lui Ogică își acuză soțul că devine violent atunci când bea un păhărel în plus. Stelian neagă tot: soția are vânătăi din cauza antrenamentelor, iar el este rupt de... muncă.Casandra are de gând să ceară divorțul, invocând faptul că soțul ar lovi-o frecvent.„Când consumă alcool nu se mai controlează, avem tot timpul discuții. A dat în mine, m-a lovit la nas. Am avut ochiul umflat, negru. Pe picioare sunt plină de vânătăi, patru zile am stat în casă”, l-a acuzat CasandraMajoritatea discuțiilor ar porni, spune ea, de la faptul că bărbatul discută deseori pe Facebook „cu pițipoancele lui”.„Acum două zile, s-a trezit la cinci dimineața pentru a le propune unor fete să se întâlnească, să le invite acasă. Dacă eram doar într-o relație nu era o așa mare problemă, dar așa... mă simt umilită!”, a povestit „Viespea”.Stelian dă însă vina pe... insomnie! „Nu puteam dormi și am intrat pe net”, a găsit el o explicație.