Ogică e hotărât să divorţeze, Cassandra plânge isteric

Ogică e hotărât să divorțeze, Cassandra plânge isteric

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Stelian Ogică a luat o decizie radicală: vrea să divorțeze de Cassandra, să redevină un om liber, și spune că nimeni și nimic nu îl va împiedica să se răzgândească.Ogică a declarat pentru cancan.ro că nu mai suportă fițele Cassandrei și că dintre ei doi, el a fost cel mai cuminte, deși recunoaște că a mai și călcat strâmb. Cassandra a izbucnit într-un plâns isteric când a auzit ce vrea Ogică.Deși s-au certat de multe ori și s-au împăcat tot de atâtea, Ogică spune că acum vrea cu adevărat să divorțeze.„Eu și cu Cassandra suntem căsătoriți cu acte, am făcut cununia civilă, așa că pentru a ne despărți trebuie să divorțăm. Nu este o glumă, m-am gândit mult și nu dau înapoi, orice s-ar întâmpla. A fost frumos, dar s-a terminat. Mai mult, toată lumea a fost împotriva noastră, începând cu părinții ei. Am început să ne construim o casă nouă în care credeam că vom petrece sărbătorile împreună, speram ca în primăvară să facem nunta în curtea locuinței, voiam să facem copii, însă a fost doar un vis. Acum suntem în Austria, eu o să vin în țară, Cassandra rămâne aici”, a declarat Stelian Ogică.El spune că s-a săturat de fițele și de toanele soției sale și că nu mai putea suporta comportamentul acesteia.„Am încercat să am răbdare cu Cassandra, am vrut să îi pun ordine în viață, însă se pare că am eșuat. Am înghițit prea multe, îi spun la revedere și să fie sănătoasă. Eu am fost cel mai cuminte în relația asta, deși s-a mai întâmplat să calc și eu strâmb. Dacă o să aibă vreodată nevoie de mine, o să o ajut cu cea mai mare plăcere, dar ca prieten”, a mai spus Ogică.Contactată telefonic, Cassandra a izbucnit într-un plâns isteric în momentul în care a auzit că Ogică vrea să divorțeze. Repeta într-una: „Nu vreau, nu, nu vreau…”.