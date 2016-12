Octavian Strunilă i-a cumpărat un căţel fetiţei sale

Octavian Strunilă i-a cumpărat un cățel fetiței sale

Câștigătorul sezonului zece al emisiunii „Dansez pentru tine” i-a făcut fetiței sale un cadou cu blană. Octavian Strunilă i-a cumpărat Ecuazelei un cățel, un ciobănesc de Berna. „M-am documentat bine pe net și am încercat să găsesc un câine care să se înțeleagă bine cu copiii și să fie un paznic bun. Pe lista finală au rămas câteva rase, iar în cele din urmă am decis să iau un ciobănesc de Berna. Acum are trei luni, dar este deja destul de mare. La maturitate, va ajunge pe la 60 de kilograme, fiind un pic mai mic decât un San Bernard”, a declarat Octavian Strunilă. El a mai spus că pe câine l-au botezat Boba. „De când l-am adus pe Boba, fiică-mea a conștientizat diferența dintre el și cățelul ei de pluș. Cu toate astea, încearcă tot timpul să-i împrietenească. Când Boba vine în casă, Eca îi aduce imediat cățelul de pluș și îi arată că trebuie să-l pupe”, a mai povestit actorul.