Obama distins cu British Book Awards

Ştire online publicată Luni, 06 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Barack Obama a primit distincția British Book Awards, la secțiunea Biografia anului, pentru cartea dedicată tatălui său, „Dreams from My Father”, anunță organizatorii. La categoria Autorul anului, a fost recompensat laureatul din 2008 al Booker Prize, scriitorul Ara-vind Adiga, autorul nuvelei „The white tiger”, unde era și Obama nominalizat, cu tratatul politic „The Audacity of Hope”. Kate Summerscale a primit o dublă distincție, la secțiunea Cartea anului, pentru romanul „The Suspicions of Mr Whicher”, recompensat și la categoria de non-ficțiune. Obama a scris „Dreams from My Father” (1995) înainte de a-și începe cariera politică, o poveste despre băiatul de culoare, care-și trăiește copilăria alături de bunicii albi, cedând tentației drogurilor, în adolescență. Cartea a concurat cu paginile de memorialistică ale lui JG Ballard, Dawn French, Paul O’Grady, Julie Walters și Marcus Trescothick. Autobiografia „Dreams from My Father” s-a menținut în topurile americane de vânzare pe parcursul anului 2008.