Oana Zăvoranu se ia de Andreea Raicu: ''Dacă apare cu perna pe ochi e ok''

Ştire online publicată Joi, 05 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena 1, Oana Zăvoranu a făcut mai multe dezvăluiri incredibile, printre care și la adresa Andreei Raicu.Bruneta a mărturisit că s-a întâlnit cu Andreea Raicu la supermarket și nu a recunoscut-o.''M-am întâlnit cu ea la un supermarket și nu am recunoscut-o, nu am știut cine este, când s-a întors și a spus că mă pupă, m-am speriat. Era într-o zi proastă, jur. Dacă îi tai 43-ul de la picior și apare cu perna pe ochi e ok'', a spus bruneta la Antena 1.