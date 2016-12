Oana Zăvoranu, la un pas să fie violată

Ştire online publicată Vineri, 21 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu susține că a fost bătută și la un pas să fie violată de proprietarul apartamentului din Dorobanți, un bărbat de 70-75 de ani.„Eram la ușă în sutien și chiloți, îmi luasem la revedere de la o prietenă și de la menajeră! Nu am mai apucat să închid ușa pentru că acest derbedeu a intrat peste mine în casă. Mai bine zis s-a furișat în casă!”, a mai spus vedeta.„Povestea a început în urmă cu trei luni, eu am spus că nu vreau să mai plătesc chiria începând cu luna octombrie pentru că am probleme cu termopanele din dormitor și instalația sanitară. I-am spus să se ocupe de toate astea, dar nu a ținut cont de nimic și a venit să-mi facă scandal. M-a făcut țigancă, ușuratică și prostituată. Când am venit i-am spus să iasă afară pentru că sunt în chiloți, dar nu a vrut”, a povestit Oana Zăvoranu la Kanal D, informează showbiz.ro.Pe de altă parte, Naty, proprietarul apartamentului susține că povestea este doar o invenție a Oanei și că doar „dracu’ de la Gara de Nord” ar viola-o pe brunetă.„Ea mi-a spus să stau în bucătărie că e în chiloți și sutien și m-am dus fără să mă uit la ea. Nu am avut niciun gând rău. Am vrut doar să-mi iau banii pe chirie. Dar s-a enervat, că e nebună! Apoi m-a mușcat de deget. Când am văzut ce face am luat-o de păr că mă durea degetul. M-a amenințat și mi-a spus că este persoană publică și că o să-mi facă rău. Nu știu ce are femeia asta! Cine dracu’ o violează pe ea? Poate dracu’ de la Gara de Nord”, a povestit bărbatul.