Oana Zăvoranu, declaraţia cu care a scandalizat: "Nu vă înconjuraţi de persoane provenite din familii crescute cu cheia de gât"

Oana Zăvoranu, declarația cu care a scandalizat: "Nu vă înconjurați de persoane provenite din familii crescute cu cheia de gât"

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu a reușit să-și enerveze fanii cu una dintre postările ei. Temperamentala brunetă, care spune despre ea că este o aristocrată, susține că nu vrea să aibă de-a face cu oamenii săraci, despre care nu are deloc cuvinte frumoase de spus."Este ff complicat când ai de-a face cu oameni prosti, limitati, tupeisti si fara simtul lipsei propriei valori....de aceea am decis sa nu mai ingadui sa fac nici macar cunostinta cu oameni care nu sunt CEL PUTIN LA ACELASI NIVEL CU MINE....tintesc mult mai sus, si SUS DE TOT VOI AJUNGE....nu va inconjurati de prostime sau persoane provenite din familii crescute cu ' cheia de gat' daca sunteti ARISTOCRATI....pt ca prostia,tupeul și pretentiile intotdeauna NEFONDATE ATUNCI CAND DAI UNUI PROST UN DEGET SI EL INTELEGE SA ITI IA TOATA MANA....pot afecta:)))...Multumesc Bunului Dumnezeu ca nu ma ' contaminez' de prostie,tupeu,nesimtire,pretentii halucinante si nesimtire....a...si logic ca multumesc si mamei si tatalui meu pentru modul si ambientul rasat in care m-au crescut.....de aceea regula e simpla :DESTEPTII SI BOGATII INTR-UN LOC,iar saracii cu duhul sau la propriu sa stea in alt loc", este postarea Oanei care a stârnit numeroase controverse.