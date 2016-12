Oana Zăvoranu are o relaţie secretă cu un actor de 25 de ani!

Oana Zăvoranu are o relație secretă cu un actor de 25 de ani!

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Circula zvonuri conform carora Oana Zavoranu ar avea o relatie ascunsa cu un "pusti" de 25 de ani, actor intr-o telenovela de tip reality- show.Cei doi ar fi hotarat sa pastreze in secret relatia.Noul iubit al Oanei Zavoranu s-ar numi Bogdan Marchidan si pare sa se incadreze perfect in tiparul fostilor parteneri ai vedetei: e brunet , bine facut si usor "smecherit".De altfel, el joaca, in serialul "Iubiri secrete" rolul unui baiat de oras, care "prosteste" fetele si da tepe prietenilor.Pana acum doua zile, cand Oana "s-a scapat" la o emisiune de televiziune ca e indragostita, cei doi s-au cam ferit sa se afiseze impreuna.Au fost vazuti o singura data, tarziu, dupa miezul noptii, intr-un restaurant din centrul Capitalei.