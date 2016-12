Oana Zăvoranu ar vrea doi bărbaţi în viaţa sa

Oana Zăvoranu ar vrea doi bărbați în viața sa

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu iese din nou la atac. De această dată, de bărbați! Se zvonește că are o relație la distanță cu designerul Cătălin Botezatu, iar pe chinezul Mr. Pink vrea să îl fure din viața Monicăi Gabor, scrie apropo.ro.După câteva zile de liniște, timp în care Oana Zăvoranu nu a mai ieșit pe micile ecrane cu vreun scandal sau vreun număr de dans, iată că aceste momente au luat sfârșit.Luată la rost de către psihiatrul prof. dr. Tudose care a făcut-o „centuristă”, Oana iese la atac, prin intermediul OTV, căci majoritatea emisiunilor sunt în vacanță, și spune că nu dă doi bani pe afirmațiile acestuia. Nici că ne-am fi așteptat să îi pese de așa ceva.Cum nu ar fi fost îndeajuns, bruneta se pare că ar avea o relație, la distanță, cu designerul Cătălin Botezatu. Despre Tudy... numai de bine, cu el are o relație tot prin telefon, după cum spune diva.Despre Cătălin știm că îi este un bun prieten, care a fost lângă ea mai mereu. Acest lucru a trezit acum suspiciuni și sunt bănuiți că distanța dintre inimile lor este din ce în ce mai mică.Cătălin a fost observat, pe platourile de filmare de la „Burlăcița”, că vorbește frecvent cu Oana. Cei doi au mai avut, în trecut, o tentativă de a fi împreună, însă Oana era cu Pepe. Cătălin, în viziunea acesteia, este un bărbat teribil de șarmant.În altă ordine de idei, dacă tot se face circ, atunci să mergem până la capăt, unde o găsim pe Oana afirmând că îl va lua pe micul chinez Mr. Pink lângă ea și o va lăsa pe Moni cu ochii în soare.„Știai că are copii? E un Irinel puțin mai tinerel. Abia aștept să i-l suflu”, a spus Oana la OTV.Având în vedere că Oana va pleca în America, unde își dorește să devină și dansatoare profesionistă, nu ne-am mira să facă în așa fel încât să dea nas în nas cu iubitul chinez al Monicăi ex-Columbeanu.