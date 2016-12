Oana Zăvoranu: „Am rămas însărcinată cu Răzvan“

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu a recunoscut pentru prima dată că a rămas însărcinată cu Răzvan, iubitul cu 10 ani mai tânăr decât ea, dar a avortat.Oana Zăvoranu și Răzvan, fost reporter de la Kanal D, formează un cuplu de anul trecut. Aceștia s-au aflat la un pas de a deveni pentru prima oară părinți după doar șase luni de relație, însă Oana a preferat să avorteze, pe motiv că nu se simțea pregătită să aibă un copil.„Am rămas însărcinată cu Răzvan. Asta este prima dată când o spun. Anul trecut, să vă spună Răzvan mai bine, el merită toată dragostea mea. Nu puteam să păstrez sarcina pentru că eram într-o stare extrem de proastă psihic. Am plâns, m-am ferit de Răzvan. El a aflat de la femeia de serviciu. Eu am fost cu prietena mea la clinică, nu am avut puterea să îi spun lui Răzvan. El e un om responsabil. A fost devastat Răzvan. Nu știe nici mama, acum află și mama treaba asta, pentru tot ceea ce a făcut el, acest bărbat își merită dragostea”, a declarat Oana Zăvoranu.