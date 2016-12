Oana Zăvoranu a rupt logodna

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu s-a iubit timp de un an cu un jurnalist de la Ka- nal D, Răzvan Dumi-trescu, cu care a hotărât la jumătatea verii să se și logodeas- că. Însă povestea lor de iubire a luat sfârșit zilele trecute, iar motivul este incredibil. Potrivit site-ului de știri mondene stl.ro, logodna celor doi a luat sfârșit dintr-un motiv uluitor: cei doi nu au format niciodată un cuplu.Un amic de-al jurnalistului a declarat că Oana și Răzvan au fost împreună doar de fațadă, pentru a-l face gelos pe Pepe, care în urmă cu un an înce-puse o relație cu Raluca Pastramă. „Ce relație, dom’ne?! Nu au fost niciodată împreună, s-au iubit cu «frâna trasă»! Totul a fost ideea Oanei, pentru promovare și ca să-l facă gelos pe Pepe, care atunci o găsise pe Pastramă. Iar lui Ră-van i-a convenit aranja-mentul ăsta, pentru că el oricum este cam «fraierilă» așa... și s-a gândit că are numai de câștigat din povestea asta. Dar nu au fost niciodată împreună, asta e clar! Totul a fost pentru presă, iar acum Oana a decis să pună punct șaradei. A realizat că nu mai are nimic de câștigat”, a declarat pentru sursa citată unul dintre foștii colegi ai lui Răzvan Dumitrescu.